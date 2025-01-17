ترامب يخطط لإنقاذ «تيك توك» من الحظر.. لماذا ينحاز للتطبيق الصيني؟





تنظر المحكمة العليا الأميركية اليوم قضية تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير «تيك توك» ومن المتوقع أن تصدر قراراً ربما يقضي بإغلاق المنصة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بموجب قانون اتحادي يسعى لفرض بيعه من قبل الشركة الصينية المالكة للتطبيق «بايت دانس» وسيتم الحظر يوم الأحد المقبل، قبل يوم واحد من تنصيب دونالد ترامب.

ويسعى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى إنقاذ التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة من الحظر حيث قال النائب الأمريكي مايك والتز الذي اختاره ترامب ليكون مستشاره للأمن القومي إن الإدارة الجديدة ستترك «تيك توك» يعمل في الولايات المتحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق قادر على الصمود في مهلة محتملة لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير المملوك للصين.

الهجوم على الشركات الصينية



دونالد ترامب الذي يهاجم الشركات الصينية ويفرض عليها الضرائب بات منحازاً إلى «تيك توك» في معركة إلغاء الحظر .. ما السر؟، الإجابة تعود إلى فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عندما لمس ترامب قوة منصات التواصل الاجتماعي في الوصول إلى الجمهور ومخاطبة الناخبين والتأثير عليهم ويعد تطبيق «تيك توك» الأبرز في جذب الشباب والمراهقين وقد اعتمدت إليه حملة ترامب الانتخابية كثيراً بحسب تقارير أمريكية رصدت حملات المرشحين.

دور مواقع التواصل في الانتخابات



وكان ترامب قد وعد الناخبين خلال حملته باستمرار عمل التطبيق ويسعى جاهداً الآن للوفاء بتعهده لكن هذا ليس السبب الوحيد الذي دفع ترامب للتحرك لإنقاذ «تيك توك» بل هناك معركة مفاوضات قادمة مع الصين ويريد الرئيس المنتخب أن يكون التطبيق جزءاً من أوراق التفاوض للحصول على أكبر مكاسب من عملاق الصناعات والتكنولوجيا.

مستشار ترامب للأمن القومي قال أنه سيتم وضع تدابير لمنع المنصة من التوقف عن العمل ، مشيراً إلى بند في القانون يسمح بتمديد 90 يوماً إذا كان هناك "تقدم كبير" نحو التخارج، وهذا يمنح الرئيس المنتخب الوقت لإبقاء تيك توك يعمل.

أمر تنفيذي لإنقاذ التطبيق



وبحسب صحف أمريكية أبرزها نيويورك تايمز وواشنطن بوست يدرس ترامب إصدار أمر تنفيذي يستهدف السماح لتيك توك بمواصلة العمل ويقضي ذلك بتعليق حظر التطبيق أو بيعه لمدة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً.

وكان ترامب قد قدم في نهاية ديسمبر الماضي مذكرة إلى المحكمة الأمريكية طالب فيها بتأجيل قانون بيع أو حظر تيك توك بحلول 19 يناير الجاري، وربما تنقذ المذكرة التطبيق من الحظر بقرار من هيئة المحكمة اليوم.