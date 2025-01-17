سبيس إكس تخسر مركبة فضائية وتلتقط بنجاح معزز الصاروخ "ستارشيب"

أطلقت شركة سبيس إكس، أمس “الخميس”، الصاروخ ستارشيب العملاق في أحدث اختبار له، لكن المركبة الفضائية تعرضت للدمار بعد التقاط المعزز العائد إلى منصة الإطلاق بنجاح.

وقالت الشركة، إن محركات المركبة الفضائية الستة بدا أنها توقفت الواحد تلو الآخر، وتم فقدان الاتصال بها بعد 8 دقائق ونصف الدقيقة من بدء الرحلة، وكان من المفترض أن تحلق المركبة الفضائية عبر خليج المكسيك من تكساس في مسار قريب من دوران الأرض مشابه للرحلات الاختبارية السابقة.

وقد زودت سبيس إكس، المركبة بعشرة أقمار صناعية وهمية للتدرب على إطلاقها، وكانت هذه أول رحلة للمركبة الفضائية الجديدة والمحدثة.

وقبل دقيقة من ذلك، استخدمت سبيس إكس ذراعيها الميكانيكيتين العملاقتين في برج الإطلاق لالتقاط المعزز العائد، إذ كان المعزز الهابط يحلق فوق منصة الإطلاق قبل أن يتم الإمساك به بواسطة الذراعين.