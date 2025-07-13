وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عن 82 عاماً

توفي الأحد رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري الذي قاد بلاده أولا كحاكم عسكري ومن ثم كرئيس منتخب ديموقراطيا عن 82 عاما على ما قال أحد مساعديه.

وقال غاربا شيهو الذي كان متحدثا باسم بخاري خلال رئاسته في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أعلنت عائلة الرئيس السابق وفاة محمد بخاري بعد ظهر اليوم في عيادة في لندن".

وقاد بخاري نيجيريا في الثمانينات ومن ثم أكد "اعتناقه الديموقراطية" وانتخب رئيسا لولايتين بين عامَي 2015 و2023.

وقال الرئيس الحالي للبلاد بولا تينوبو في بيان إنه تحدث إلى أرملة بخاري وكلف نائب الرئيس كاشيم شيتيما السفر إلى لندن لمرافقة جثمان بخاري خلال نقله إلى نيجيريا.

وكان بخاري المسلم المتحدر من أقصى شمال نيجيريا أول مرشح من المعارضة يهزم رئيسا منتهية ولايته في صناديق الاقتراع في العام 2015.

وشكّل فوزه في بلد حيث إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته أمر مضمون عادة، فرصة نادرة لنيجيريا لتغير مسارها.

إلا ان حكمه فشل في لجم مشاكل البلاد المزمنة كالفساد وانعدام الأمن فيما عانت البلاد الغنية بالنفط صعوبات اقتصادية إضافية.