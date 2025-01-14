الأمين العام للأطلسي: أوكرانيا ليست في موقع قوة لبدء محادثات سلام

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الإثنين من أنّ أوكرانياليست حاليا في موقع قوة لبدء مفاوضات سلام مع روسيا.

وقال المسؤول الهولندي في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل إنّ"أوكرانيا لم تبلغ هذه المرحلة بعد، لأنّهم (الأوكرانيين) في الوقت الراهن لايستطيعون التفاوض من موقع قوة".

وأضاف "علينا أن نبذل مزيدا من الجهود لضمان أنهم سيكونون قادرين، منخلال تغيير مسار هذا النزاع، على بلوغ موقع القوة هذا".

ومنذ وصوله إلى الأمانة العامة لحلف شمال الأطلسي في مطلع أكتوبر، يدعوروته لمنح أوكرانيا كلّ القدرات اللازمة، وبخاصة العسكرية منها، لكي تكون في موقعالقوة اللازم أمام روسيا في حال بدأ الطرفان مفاوضات السلام.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابيةإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا في غضون 24 ساعة من دخوله البيت الأبيض في 20كانون الثاني/يناير.

ومذّاك أعطى ترامب لنفسه مزيدا من الوقت لتحقيق السلام بين روسياوأوكرانيا، لكنّ طريق المفاوضات قد يُفتح بسرعة، ولا سيّما من خلال لقاء يمكن أنيُعقد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والجمعة، أعلن الكرملين أنّ بوتين "منفتح على التواصل" مع ترامبدون شروط مسبقة، مرحّبا باستعداد الرئيس الأميركي المنتخب "لحلّ المشاكل منخلال الحوار".

وفي كلمته في بروكسل، دعا روته النواب الأوروبيين إلى إنفاق المزيد علىالدفاع في مواجهة التهديد الروسي، بما يتجاوز المستوى الحالي، بما في ذلك عبر خفض"جزء صغير" من النفقات الاجتماعية في أوروبا.

وفي 2014 تعهّدت الدول الـ32 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بتخصيص ما لايقلّ عن 2% من ناتجها المحلّي الإجمالي للإنفاق العسكري، لكنّ 23 دولة منها فقطحقّقت هذا الهدف في العام الماضي.

ورفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي تحديد حدّ أدنى جديد لكنّه أشار إلىأنّ الحدّ الأدنى الراهن البالغ 2% "بعيد كلّ البعد عن أن يكون كافيا".

وحذّر روته النواب قائلا "نحن آمنون الآن، لكنّنا لن نكون آمنين بعدأربع أو خمس سنوات".

وبنبرة ملؤها السخرية، قال روته لأعضاء البرلمان الأوروبي "بالتالي،إذا لم تفعلوا ذلك، فابدأوا بتعلّم اللغة الروسية أو اذهبوا إلى نيوزيلندا".