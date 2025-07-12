إسبانيا.. أعلى تحذير في كاتالونيا وتعليق حركة القطارات بسبب الأمطار





أصدرت السلطات الإسبانية السبت أعلى مستوى تحذير (الدرجة الحمراء) في جزء كبير من إقليم كاتالونيا في شمال شرق البلاد، تحسبا لهطول أمطار غزيرة ما دفع الشركة المشغّلة لقطاع السكك الحديد إلى تعليق حركة القطارات في المنطقة.

توقّعت وكالة الأرصاد الجوية "أيميت" هطول 90 ملم من الأمطار (90 ليترا لكل متر مربع) خلال ساعة واحدة مساء السبت قرب برشلونة وفي مقاطعة تاراغونا حيث اندلع حريق كبير في بداية الأسبوع.

هذه "الأمطار الغزيرة" التي من المتوقع أن تستمر حتى بداية المساء، تنطوي على خطر كبير لحصول "فيضانات"، وفق ما أعلنت "أيميت" في حسابها على منصة إكس، داعية السكان إلى "اتباع توصيات الحماية المدنية" في مواجهة وضع "استثنائي".

دفع تحذير "أيميت" الشركة المشغلة لقطاع السكك الحديد "رينفي" إلى تعليق الحركة في كل أنحاء المنطقة، سواء للقطارات العالية السرعة أو للقطارات الإقليمية وقطارات الضواحي.

وقالت الشركة المشغّلة في بيان إن هذه التدابير الاستثنائية ترمي إلى "ضمان سلامة جميع المسافرين"، موضحة أن استئناف الحركة سيعتمد على تطور الأحوال الجوية.

إلى جانب كاتالونيا، تم إصدار تحذير من الدرجة البرتقالية (ثاني أعلى مستوى) لمناطق عدة في شمال إسبانيا وشرقها بسبب الأمطار الغزيرة، بما فيها أراغون وجزء من منطقة فالنسيا.

هذه المنطقة تأثرت في نهاية أكتوبر بموجة أمطار غزيرة تسبّبت بمصرع 227 شخصا. ووُجّهت انتقادات حادة للسلطات، خصوصا الإقليمية، بسبب ضعف الاستعداد والاستجابة.