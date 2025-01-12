زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب المكسيك

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات منطقة في جنوب غرب المكسيك الأحد، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الاميركية، دون أن يوقع ضحايا أو أضرارا.

حدد مركز الزلزال على بعد ثمانية كيلومترات من بلدة كوالكومان دي فاسكيز بالاريس التي تعد نحو 20 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 600 كيلومتر غرب العاصمة مكسيكو.

وقع الزلزال على عمق 86,2 كيلومتر.

وقالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم على "إكس" إن خدمات الطوارئ الوطنية أبلغتها "بعدم وجود تطورات جديدة" وإنها تراقب الوضع في كوالكومان.

وتقع المكسيك بين خمس صفائح تكتونية، ما يجعلها من أكثر الدول تعرضا للزلازل في العالم، خاصة على ساحل المحيط الهادئ.

في 1985، دمر زلزال بقوة 8,1 درجات قسما كبيرا من مكسيكو سيتي، مخلفا آلاف القتلى.

وفي 19 سبتمبر 2017، تسبب زلزال بقوة 7,1 درجات في مقتل 369 شخصا، معظمهم في العاصمة.

وفي التاريخ نفسه من العام 2022، وقع زلزال آخر في وسط المكسيك، بعد ساعات فقط من مشاركة ملايين الأشخاص في تدريب على السلامة يحاكي زلزال.