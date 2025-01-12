ثوران بركان جبل إيبو في إندونيسيا

أعلنت الوكالة الجيولوجية في إندونيسيا، ثوران بركان في شرق البلاد مطلقا حمما بركانية ساخنة وعمودا من الدخان والرماد بلغ ارتفاعه أربعة كيلومترات.

وانفجر بركان جبل إيبو في جزيرة هالماهيرا في إقليم شمال مالوكو الساعة 7:45 مساء بتوقيت وسط أندونيسيا (11:45 بتوقيت غرينتش)، وتصاعد منه عمود طويل من اللهب في السماء. وقال رئيس الوكالة الجيولوجية محمد وافد في بيان، إن الحمم البركانية رصدت على بعد كيلومترين من مركز الثوران.

وأظهرت صور من مركز مراقبة البركان عمودا أحمر ساطعا من اللهب والدخان الكثيف الداكن يتصاعد عاليا فوق فوهته. وما زالت حالة التعبئة للاستجابة لأضرار البركان في ثاني أعلى مستوياتها حاليا. ولم تصدر أوامر إخلاء جديدة بعدما طُلب من الزوار والقرويين إخلاء المناطق على بعد أربعة إلى 5.5 كيلومتر من مركز البركان. كما دعت الوكالة الناس إلى وضع كمامات ونظارات واقية في حال هطول أمطار من الرماد البركاني.

ويعد "إيبو" أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، حيث ثار أكثر من 2000 مرة العام الماضي. ويعيش أكثر من 700 ألف شخص في جزيرة هالماهيرا وفقا لأرقام رسمية صادرة سنة 2022.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ. وفي العام الماضي، ثار بركان جبل روانغ في مقاطعة شمال سولاويزي أكثر من ست مرات، ما أجبر الآلاف من سكان الجزر القريبة على إخلائها.