بايدن يجري مكالمة ثلاثية مع زعيمي اليابان والفلبين

يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية ثلاثية مع رئيس الوزراءالياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في وقت باكر الاثنين،حسبما أعلن المتحدث باسم ماركوس الأحد.

وقال المتحدث سيزار شافيز في بيان إن المكالمة كان مفترضا أن تُجرى الأحد،لكنها أرجئت بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

ويُتوقع أن يناقش القادة الثلاثة التقدم المحرز في مجال التعاون المتبادلوالمسائل الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية الأخيرة.

وقد عززت الدول الثلاث التعاون الأمني في ما بينها بهدف صد جهود الصينللسيطرة على معظم بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وكان بايدن ألغى في وقت سابق رحلة إلى إيطاليا للتركيز على الاستجابةالفدرالية لحرائق الغابات في كاليفورنيا.

وتنتهي ولايته في 20 يناير على أن يتسلم دونالد ترامب السلطة خلفا له.