المكسيك ترسل تعزيزات للمساعدة بمكافحة الحرائق في لوس أنجليس

أعلنت المكسيك إرسال تعزيزات لمكافحة الحرائق المتعددة التي تشهدها لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا القريبة من الحدود بين البلدين، وهي منطقة من الولايات المتحدة يعيش فيها كثير من المكسيكيين.

وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم في الصباح الباكر أن "مجموعة مساعدة إنسانية ستغادر إلى لوس أنجليس في كاليفورنيا".

وأضافت "نحن بلد الكرم والتضامن"، ناشرة على منصة إكس صورة طائرتي شحن على مدرج مطار.

وكانت شينباوم قالت في وقت سابق "سنرسل فريق دعم إلى لوس أنجليس مع رجال لمكافحة حرائق الغابات"، مشيرة إلى أن "هناك كثير من المكسيكيين في هذا الجزء من الولايات المتحدة".

وذكرت أن المتطوعين "ينتظرون الأوراق اللازمة للذهاب إلى الولايات المتحدة". وامتدت الحرائق المتعددة التي اندلعت في لوس أنجليس وأودت بحياة أحد عشر شخصا على الأقل، السبت إلى مناطق كانت بمنأى عن الحرائق سابقا، وبالتالي تأثرت بدورها بأوامر الإخلاء.