ترامب يخطط لإصدار 100 أمر تنفيذي في اليوم الأول لرئاسته

يستعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي اعتبارًا من أول يوم له في البيت الأبيض، وذلك في إطار حملة واسعة تشمل قضايا مثل أمن الحدود والترحيل والعديد من القضايا السياسية الأخرى.

وقد أطلع ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على خطط هذه الإجراءات خلال اجتماع خاص في الكابيتول هيل. ومن المتوقع أن يبدأ العديد منها في يوم التنصيب، 20 يناير، عند توليه منصبه.

وأوضح كبير مستشاري ترامب، ستيفن ميلر، التدابير المتعلقة بأمن الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة التي ستبدأ قريبًا، حسبما أفاد موقع "أكسيوس".

وقال السيناتور جون هويفن: "سيكون هناك عدد كبير من الأوامر".

يستعد حلفاء ترامب لإطلاق حزمة من الأوامر التنفيذية التي تشمل مواضيع متنوعة، من تعزيز الإجراءات الحدودية مع المكسيك إلى تطوير قطاع الطاقة إلى وضع قواعد جديدة حول حقوق العمال الفيدراليين، وكذلك سياسات متعلقة بالنوع الاجتماعي في المدارس والإلزامات الخاصة باللقاحات، وغيرها من تعهدات حملته.

رغم أن الأوامر التنفيذية في اليوم الأول من تولي الرئاسة تعتبر أمرًا شائعًا، إلا أن ما يخطط له ترامب وفريقه يمثل خطوة غير مسبوقة، حيث سيتجاوز الآليات التشريعية في الكونغرس لممارسة السلطة.

من المتوقع أن تقوم الإدارة الجديدة بإلغاء العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرتها إدارة بايدن، بينما ستُنفَّذ مقترحات ترامب الخاصة. وتشمل أبرز الإجراءات التي ستتم مناقشتها إتمام بناء جدار الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بالإضافة إلى إنشاء مرافق احتجاز للمهاجرين تمهيدًا لترحيلهم.

كما يتوقع أعضاء مجلس الشيوخ أن يعيد ترامب تطبيق بعض التدابير المتعلقة بالحدود التي كانت سارية خلال ولايته الأولى، بما في ذلك تلك التي كانت تجبر المهاجرين على تقديم طلبات اللجوء في بلدان أخرى أو البقاء في المكسيك أثناء معالجة طلباتهم.

وقال السيناتور جيمس لانكفورد: "سيركز الفريق في البداية على المهاجرين الذين دخلوا مؤخرًا، أو أولئك المدانين بجرائم، أو الذين قررت المحاكم أنهم غير مؤهلين للبقاء في الولايات المتحدة". وأضاف أن هذه الإجراءات ستشمل أكثر من مليون شخص.

وفي وقت لاحق، كان ترامب قد فكر في تخصيص "مكتب صغير" في الكابيتول يوم التنصيب لتوقيع الأوامر التنفيذية، رغم أنه لا توجد إشارات مؤكدة بأنه سيقوم بذلك. ومن المتوقع أن يرحب أعضاء مجلس الشيوخ بترامب في مبنى الكابيتول بعد أداء اليمين الدستورية.

من المقرر أن يتم تأكيد العديد من اختيارات ترامب لمناصب إدارية في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، حيث يبدأ التصويت التقليدي على المرشحين بعد تنصيب الرئيس.