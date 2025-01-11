حديقتا حيوان برلين تغلقان أبوابهما وسط تفشي "الحمى القلاعية"

أغلقت حديقتا الحيوان في العاصمة الألمانية برلين أبوابهما مؤقتا، بعد اكتشاف تفشي مرض الحمى القلاعية شديد العدوى في قطيع من جاموس الماء خارج برلين المدينة.

وقال مسؤولون في حديقة حيوان برلين وسط المدينة، وحديقة "تيربارك" للحياة البرية في ضواحيها الشرقية، إنه تم اتخاذ القرار لحماية الحيوانات ومنع تفشي المرض بشكل أكبر، وذلك بالتنسيق مع السلطات.

ويمثل تفشي المرض في ولاية براندنبورج، التي تحيط ببرلين أول ظهور معروف لمرض الحمى القلاعية في ألمانيا منذ عام 1988 وأول حالة على الإطلاق في الولاية.

وظلت ألمانيا خالية من المرض وكذلك الاتحاد الأوروبي بشكل أوسع في السنوات الأخيرة.

يذكر أن مرض الحمى القلاعية هو مرض فيروسي شديد العدوى في الحيوانات مشقوقة الظلف مثل الماشية والأغنام والماعز والخنازير.

ويمكن أن يصاب بالمرض العديد من حيوانات حدائق الحيوان والحيونات البرية، وعلى الرغم من أنه لا يشكل خطرا على البشر، فقد يكون له تأثير مدمر على الماشية ويشكل تهديدا اقتصاديا للمزارعين.