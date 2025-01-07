دول"منظمة التعاون الاقتصادي"بأوروبا تقود إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية

بلغت إنتاجية الكهرباء من الطاقة النووية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 144.7 تيراواط/ ساعة، خلال شهر سبتمبر 2024، مشكلة 16.4% من إجمالي إنتاج الكهرباء في دول المنظمة.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية، في أحدث بياناتها حول إنتاجية الكهرباء لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية نما بنسبة 2.8% منذ يناير 2024 حتى سبتمبر الماضي، مدفوعة بشكل أساسي من دول المنظمة في أوروبا والتي ارتفعت مساهمتها بأكثر من 5% على أساس سنوي لتبلغ إنتاجيتها ما يزيد عن 23 تيراواط/ ساعة.

وأوضحت الوكالة أن إنتاجية الكهرباء من الطاقة النووية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في آسيا وأوقيانوسيا زادت بنسبة 5.6% على أساس سنوي ممثلة 10.4 تيراواط/ ساعة من الإنتاج، بينما شهدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمريكتين أيضا زيادة بنسبة 0.5% منذ يناير 2024 حتى سبتمبر الماضي، لتبلغ مساهمتهن 3.6 تيراواط/ ساعة.

وبحسب البيانات، شهد شهر يناير من العام الماضي الزيادة الأكبر من ناحية الإنتاجية مقارنة بعام 2023، حيث بلغت إنتاجية الكهرباء من الطاقة النووية في شهر يناير 2024 نحو 162 تيراواط/ ساعة، فيما سجل شهر فبراير من العام ذاته النسبة الأكبر من مساهمة الطاقة النووية في إجمالي إنتاج الكهرباء لتصل إلى 17.3%.وام/عم/يز/دن