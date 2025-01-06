موسكو تؤكد صد هجوم أوكراني جديد في منطقة كورسك

أعلنت موسكو أمس الأحد أنها صدت هجوما أوكرانيا جديدا في منطقة كورسك الروسية الحدودية، حيث تسيطر القوات الأوكرانية على مئات الكيلومترات المربّعة منذ الهجوم الذي شنّته في أغسطس 2024.

وقبل أسبوعين من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تخشى أوكرانيا أن يتقلص دعم الولايات المتحدة الحيوي بالنسبة الى قواتها، وأن يجبر الرئيس الجديد الأوكرانيين على تقديم تنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيان صادر عن الجيش الروسي "قرابة الساعة 9,00 (6,00 ت غ) بدأ العدو هجوما مضادا بهدف وقف تقدّم القوات الروسية في منطقة كورسك".

وأضاف أنّ "المجموعة المهاجمة من الجيش الأوكراني تم التصدي لها بالمدفعية والطيران".

وأوضح أنّ "عملية القضاء على وحدات من القوات الأوكرانية مستمرّة".

من جهته، اكتفى الجيش الأوكراني في تقريره اليومي بالإشارة الى "معارك مستمرة" في منطقة كورسك الروسية من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وقال النائب الأوكراني أوليكسي غونشارينكو "لا أستطيع أن أفهم لماذا من الضروري الإبلاغ رسميا عن منطقة كورسك. ربما يكون من الأفضل القيام بذلك بعد انتهاء العملية؟".

وأكد اندريه كوفالينكو المسؤول في مجلس الأمن القومي الأوكراني أن الروس "تعرضوا لهجوم من جهات عدة، الأمر الذي فاجأهم".

وذكرت قناة "ماش" على تلغرام والتي تعتبر قريبة من السلطات الروسية أن "عناصر الجيش الأوكراني يتحركون في مجموعات صغيرة"، لافتة إلى أن "العدد الإجمالي للجنود يناهز ألفين".

وأفاد مدونون عسكريون روس أن القوات الاوكرانية تحاول خصوصا السيطرة على بلدة بيردين التي تبعد حوالي 20 كلم من الحدود.