منفذ هجوم نيو أورلينز زار المدينة سابقا ورصد موقع الاعتداء

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الأحد أن منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا في شارع مزدحم في نيو أورلينز كان قد زار المدينة في وقت سابق في مهام استطلاعية على ما يبدو، واستخدم في إحداها نظارات مزودة بكاميرا.

وقال المكتب إنه سافر أيضا إلى مصر وكندا في العامين السابقين، رغم أنه لم يتضح ما فعله في البلدين.

وأوضح محققون من "إف بي آي" في إفادة أن العنصر السابق في الجيش الأميركي شمس الدين جبار زار لأول مرة المدينة الواقعة في ولاية لويزيانا قادما من منزله في تكساس في أواخر أكتوبر.

في تلك الزيارة الأولى، قاد جبار دراجة هوائية ببطء عبر الحي الفرنسي الشهير مصورا المكان باستخدام نظارات ذكية من إنتاج شركة "ميتا"، وفق ما أظهر مقطع فيديو نشره مكتب التحقيقات الفدرالي. وقال المحقق ليونيل ميرثيل إن نظارات "ميتا" تسمح للمستخدمين بالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون استخدام أيديهم.يظهر الفيديو جبار في مرحلة ما وهو ينظر إلى مرآة كاملة الطول، وربما كان يختبر النظارات.وقد زار المدينة مرة أخرى في 10 نوفمبر، وفق مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقال ميرثيل إن جبار كان يرتدي النظارات، لكنه لم يقم بتشغيلها، قبيل فجر يوم رأس السنة الجديدة عندما نفذ هجومه في قلب المنطقة الشهيرة بحياتها الليلية في الولايات المتحدة.تقول الشرطة إنه قاد شاحنة صغيرة مستأجرة والتف على حاجز قبل أن يسرع باتجاه الحشود على طول شارع بوربون المزدحم، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين، قبل أن يقضي في تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن.

وكان جبار الذي أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية، قد سافر إلى الخارج مرتين خلال العامين الماضيين، وفق مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأكد ميرثيل أن شمس الدين جبار زار القاهرة لمدة 11 يوما في صيف عام 2023 ثم مقاطعة أونتاريو الكندية لمدة ثلاثة أيام بعد ذلك بأسبوع تقريبا.

وقال "إف بي آي" إنه يحاول العثور على أي شخص ربما التقاه في الزيارتين. وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه تم العثور على سلاحين ناريين أثناء التحقيق: مسدس عيار 9 ملم وبندقية نصف آلية عيار 308.

وأضاف أنه لو لم تتحرك شرطة نيو أورلينز بالسرعة التي فعلت بها، لكان من الممكن أن يفجر جبار قنبلتين بدائيتين تركهما على طول مسار الهجوم.