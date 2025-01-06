كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه بحر الشرق

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين صاروخا بالستيا باتجاه بحر الشرق الذي يُعرف أيضا باسم بحر اليابان، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق".

وتزامن إطلاق الصاروخ الاثنين مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى سول لإجراء محادثات مع عدد من وزرائها الرئيسيين.

وهذه التجربة الصاروخية لبيونغ يانغ هي الأولى في العام الجديد، وتأتي بعد آخر تجربة في نوفمبر عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب الأكثر تطورا وقوة.

ودخلت كوريا الجنوبية في أزمة سياسية منذ اسابيع بعد محاولة رئيسها يون سوك سول فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، قبل أن يتم عزله لاحقا واصدار مذكرة اعتقال بحقه.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الجنوب بأنه في حالة "فوضى" وشلل سياسي مع محاولة المحققين تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق يون.