بايدن: اقتحام الكابيتول كان تهديداً للديمقراطية ولايجب نسيانه

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد من أن أحداث 6 يناير2021، عندما اقتحم أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات، لا ينبغينسيانها أو تكرارها.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض قبل يوم من مصادقةالكونغرس على فوز ترامب "لا أعتقد أنه يجب أن نتظاهر بأن هذا لم يحدث".

وكان ترامب قد دعا بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسيةأمام بايدن في انتخابات 2020، الكونغرس إلى منع المصادقة على فوز الأخير، مدعيابدون أدلة أن تزويرا واسع النطاق أدى إلى خسارته.

ولاحقا اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول وعرقلوا عمليةالمصادقة على فوز بايدن التي تأخرت حتى صباح اليوم التالي.

وأضاف بايدن الأحد "أعتقد أن ما فعله كان تهديداحقيقيا للديموقراطية"، مردفا "أنا متفائل بأننا تجاوزنا ذلك".

وحذر "لا ينبغي أن يتكرر ذلك، ولا أعتقد أنه ينبغينسيانه"، مؤكدا على جهوده لضمان "انتقال سلس" للسلطة.

وأكد بايدن أنه يجب العودة إلى قواعد الانتقال"الطبيعي" للسلطة.

وعلى عكس انتخابات 2020، أقر بايدن بسرعة بفوز ترامب فيالانتخابات، حيث دعاه إلى البيت الأبيض لإظهار التزامه بالانتقال السلمي للسلطة.