عاصفة ثلوج تضرب العالم وتوقف حركة السفر في دول عدة

شهدت عدة دول حول العالم تأثيرات عاصفة ثلوج شديدة تسببت في تعطيل حركة السفر والعديد من الأنشطة اليومية، وبرزت بشكل خاص في الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وكوريا الجنوبية.

ففي ألمانيا، تسببت الثلوج والجليد في إلغاء نحو 120 رحلة من أصل 1990 رحلة في مطار فرانكفورت، وأُجلت العديد من الرحلات بسبب صعوبة الإقلاع والهبوط، إلى جانب ضعف الرؤية، كما ألغيت 35 رحلة أخرى في مطار ميونيخ بسبب التحذيرات من الطقس المتجمد.

وفي هولندا، أعلنت السلطات إلغاء 70 رحلة جوية على الأقل وتأجلت العديد من الرحلات الأخرى في مطار سخيبول بسبب سوء الأحوال الجوية.

إزالة الثلوج

وقال متحدث رسمي في تعليقات نقلتها وكالة رويترز، إن جرافات بدأت بإزالة الثلوج المتراكمة في المطار في وقت مبكر من صباح أمس، متوقعاً عودة العمل بالمطار لكن ستظل هناك تأخيرات في الرحلات.

وفي الولايات المتحدة، ضربت عاصفة شتوية قوية مناطق واسعة، ما أدى إلى تحذيرات من الثلوج الكثيفة والأمطار، خصوصاً في الولايات الشرقية.

اضطراب كبير

وحذّر مكتب الأرصاد الجوية الأمريكي من انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، مع تساقط ثلوج قد تتجاوز 15 بوصة في بعض المناطق، ما أدى إلى اضطراب كبير في حركة السفر في مناطق مثل ولاية كانساس وكاليفورنيا وواشنطن.

وفي المملكة المتحدة، تسببت الثلوج الكثيفة في اضطرابات في المطارات الكبرى مثل مانشستر وبريستول، إذ أُغلقت المدرجات لبعض الوقت بسبب تراكم الثلوج.

كما توقعت الأرصاد الجوية البريطانية تساقط المزيد من الثلوج في مناطق مرتفعة قد تصل إلى 30 سم، مع إمكانية عزل بعض المناطق الريفية.

وفي كوريا الجنوبية ضربت ثلوج كثيفة، أمس، منطقة العاصمة الكبرى وإقليم غانغوون بشرق سيئول، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التحذير من تساقط الثلوج الكثيفة.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها رفعت مستوى التحذير من تساقط الثلوج الكثيفة من «التنبيه» إلى «الحذر»، نظراً لإصدار التحذير من تساقط الثلوج في منطقة العاصمة الكبرى وإقليم غانغوون.