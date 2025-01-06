الرئيس الغاني المنتخب يرشح ألبان باجبين لرئاسة البرلمان المقبل

قام الرئيس الغاني المنتخب، جون دراماني ماهاما بترشيح ألبان باجبين للعودة كرئيس للبرلمان المقبل.

واختار ماهاما، الذي سيتولى منصبه خلفا للرئيس نانا أكوفو-أدو في السابع من يناير، باجبين، الذي يشغل منصب رئيس البرلمان منذ عام 2021، بعد التشاور مع القيادة الوطنية والبرلمانية لحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن بيان صادر عن مكتب الرئيس المنتخب.

وسيتم حل البرلمان الغاني الحالي عند منتصف ليل 6 يناير، وسيحل مكانه مجموعة جديدة من المشرعين الذين تم انتخابهم خلال التصويت الذي أُجري في 7 ديسمبر.

وسيواجه ألبان باجبين، العضو في حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، تصويتا خلال الجلسة الأولى للمجلس المكون من 276 عضوا، وهو مرشح للفوز به نظرا للأغلبية شبه المطلقة التي حققها حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي في انتخابات الشهر الماضي.