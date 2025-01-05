مطار برلين يقلص رحلات الوصول إلى النصف تحسبا لظروف الطقس

بسبب توقعات هطول أمطار متجمدة، قرر مطار العاصمة الألمانية برلين تقليص عدد عمليات الهبوط إلى النصف بدءًا من الساعة الخامسة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) كإجراء احترازي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت متحدثة باسم المطار إنه لن يتم السماح سوى بهبوط حوالي 20 طائرة فقط في الساعة بدلا من 40 طائرة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سير عمليات تجهيز الطائرات بشكل آمن. ونوهت المتحدثة إلى أن الظروف الجوية قد تؤدي أيضًا إلى حدوث تأخيرات.

وتابعت المتحدثة أن شركات الطيران هي التي تقرر أي الرحلات سيتم تنفيذها، وقالت إنها تنصح جميع الركاب بالتواصل مع شركات الطيران للاستعلام عن رحلاتهم.

وفي المقابل، أكدت المتحدثة أن رحلات السفر لن تتأثر بهذه القيود.