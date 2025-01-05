حزب الشعب النمساوي يختار رئيساً جديداً ويناقش تشكيل ائتلاف جديد

أعلن حزب الشعب النمساوي، أنه سيتخذ اليوم قراراً بشأن اختيار قيادته الجديدة وإمكانية تشكيل ائتلاف حاكم جديد مع حزب الحرية اليميني، عقب إعلان المستشار كارل نيهامر، زعيم الحزب المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الاستقالة من منصب رئيس الوزراء ورئاسة الحزب، عقب انهيار محادثات تشكيل التحالف الحاكم الجديد.

وترجح الدوائر المطلعة داخل الحزب طرح ثلاثة أسماء كمرشحين محتملين لتولي رئاسة الحزب، تضم فولفجانج هاتمانسدورفر، أمين عام غرفة التجارة النمساوية، والقيادي المحافظ يوخن دانينجر، رئيس كتلة الحزب البرلمانية في ولاية النمسا السفلى، والبرلمانية كارولين إشتادلر، وزيرة شؤون المستشارية، في حين أن العودة المحتملة للمستشار الأسبق سباستيان كورتس، إلى رئاسة الحزب، لن تكون ممكنة إلا من خلال إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وفتح المستشار كارل نيهامر، زعيم حزب الشعب، باستقالته مساء أمس، المجال أمام اختيار زعيم جديد للحزب، بعدما تعرض لضغوط متزايدة من الجناح الاقتصادي وقيادات وروابط الحزب القوية في مجالات قطاع الأعمال والمزارعين، الذي قاوموا بشكل متزايد إبرام تحالف حاكم مع الحزب الاشتراكي، الذي تحول بشكل كبير إلى أقصى اليسار تحت قيادة زعيمه الجديد أندرياس بابلر، الذي أصر في مفاوضات تشكيل الحكومة على فرض ضرائب جديدة على التركات والأثرياء وزيادة ضرائب الشركات لسد العجز الكبير في الموازنة العامة، الذي يبلغ نحو 24 مليار يورو، ما أفضى في النهاية إلى انهيار مفاوضات تشكيل الحكومة.