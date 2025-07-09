أوجلان يعلن انتهاء العمل المسلح ضد تركيا

قال عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني في تركيا إن "الكفاح المسلح للجماعة ضد الدولة انتهى"، ودعا في رسالة مصورة نشرت على الإنترنت اليوم الأربعاء إلى تحول كامل نحو السياسات الديمقراطية.

وحث أوجلان في الرسالة، التي يعود تاريخ تسجيلها إلى يونيو ونشرتها وكالة فرات للأنباء المقربة من حزب العمال الكردستاني، البرلمان التركي على تشكيل لجنة للإشراف على نزع السلاح وإدارة عملية سلام أوسع نطاقا.

وقال إن حزب العمال الكردستاني أنهى أجندته الانفصالية، واصفا هذا التحول بأنه "فوز تاريخي".

وقال أوجلان في الشريط المصوّر "في إطار الإيفاء بالوعود التي التزمنا بها، ينبغي انتهاء الكفاح المسلح بشكل طوعي والانتقال إلى المرحلة القانونية والسياسة الديمقراطية" مشيرا إلى أنه "بخصوص إلقاء السلاح سيتم تحديد الطرق المناسبة والقيام بخطوات عملية سريعة".

وأوضح أنه حاليا "يتم تشكيل لجنة داخل البرلمان التركي من أجل نزع السلاح بشكلٍ طوعي وفي إطار قانوني".

وقرر حزب العمال الكردستاني في مايو حل نفسه وإنهاء صراعه مع أنقرة.