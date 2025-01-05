زعيم المعارضة الفنزويلية يعلن أنه يعتزم لقاء بايدن في الولايات المتحدة

أعلن المعارض الفنزويلي إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي فر من بلاده بعد انتخابات تم التشكيك بنتائجها وملاحقته من قبل الشرطة، إنه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب لقائه السبت في الأرجنتين الرئيس خافيير ميلي.

وأكد غونزاليس أوروتيا من العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس أنه سيزور الولايات المتحدة الأحد. ولم يتضح بعد متى سيتم اللقاء مع بايدن.

وقال "نحن نخطط لإجراء محادثة مع الرئيس بايدن وننتظر التدابير التي ستتخذها السلطات الجديدة"، في إشارة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب المقرر أن يتسلّم منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

واستهل غونزاليس أوروتيا جولة له في أمريكا اللاتينية تهدف إلى حشد الدعم الدولي للمعارضة الفنزويلية، بلقاء ميلي في الأرجنتين.

وأكد ميلي في بيان صدر السبت أن "الأرجنتين لن تتواطأ بالصمت في مواجهة ظلم وانتهاكات نظام مادورو".

وتجمع مئات الفنزويليين في ساحة بلازا دي مايو المركزية المجاورة للقصر الرئاسي السبت. وإلى جانب ميلي حيا المعارض الفنزويلي الحشد.

وكتب غونزاليس أوروتيا على منصة "اكس" قائلا "إنها إحدى أكثر اللحظات المؤثرة التي عشتها! أيها الفنزويليون، سنلتقي مرة أخرى في شوارع بلدنا الحبيب".

وهتف المشاركون في التجمع "حرية، حرية!".

وتأتي زيارة غونزاليس أوروتيا إلى الأرجنتين في حين عرضت السلطات الفنزويلية مكافأة بقيمة 100 ألف دولار لمن يزوّدها معلومات تؤدّي إلى توقيفه، ومع تصاعد التوتر بين كراكاس وبوينوس ايرس مع توقيف شرطي أرجنتيني في فنزويلا.

وتعهد مرشح المعارضة السابق للانتخابات الرئاسية الفنزويلية الذي منحته إسبانيا حق اللجوء رسميا في 20 ديسمبر، تعهد مرات عدة العودة إلى بلاده "لتولي منصبه" في العاشر من يناير بدلا من مادورو.