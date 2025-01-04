وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان هاتفيا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم السبت مع وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى والتقديرات حيال عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، بأن عبدالعاطي أعرب عن تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتطلعها لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية، ولاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية البارزة، حيث أكد وزير الخارجية المصري على ضرورة تكثيف الجهود الهادفة للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

كما استعرض عبد العاطي محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا، مؤكداً على وقوف مصر مع الشعب السوري، وضرورة أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية، بما يحافظ على دعم واستقرار ووحدة الدولة السورية.

وتطرق الاتصال أيضاً للتطورات في الصومال، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال.