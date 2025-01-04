ستة قتلى على الأقل وستة مفقودين في حادث سقوط حافلة بنهر في البيرو

أعلنت السلطات في البيرو مقتل ستة أشخاص على الأقلّ وفقدان ستة آخرين في حادث سقوط حافلة كان على متنها نحو 30 راكبا في نهر بمنطقة الأنديز الوسطى الجمعة.وقالت وزارة الصحة في بيان إنّ "ستة أشخاص لقوا مصرعهم وفُقد ستة آخرون" في الحادث الذي أسفر أيضا عن إصابة 15 شخصا آخر بجروح استدعت نقلهم إلى مستشفى قريب للعلاج.

ولم تتّضح في الحال أسباب الحادث.والحافلة التي كانت متّجهة من العاصمة ليما إلى بومامبامبا (شمال) سقطت من ارتفاع 150 مترا قبل أن تنتهي في النهر.

ووقع الحادث في مقاطعة ماريسكال لوزورياجا بمنطقة أنكاش على بُعد نحو 430 كيلومترا شمال شرق العاصمة.والحافلة التابعة لشركة "كونتشوكوس إكسبرس" انشطرت إلى قسمين أثناء تدحرجها على المنحدر، بحسب صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.وتتكرر حوادث المرور في البيرو بسبب السرعة، وسوء حالة الطرق وعدم وجود مراقبة كافية من قبل السلطات.