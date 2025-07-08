"موجة الحر" تشعل النار وتقضي على 3000 هكتار من غابات اسبانيا

تسببت موجة الحر التى تعصف بالدول الاوربية فى حريق هائل أتى على حوالى ثلاثة آلاف هكتار من الغابات، خصوصا في متنزه "الس بورتس" الطبيعي في باولس قرب تاراغونا في شمال شرق إسبانيا، وطلبت السلطات الثلاثاء من آلاف السكان ملازمة منازلهم حفاظا على سلامتهم.

وأفاد عناصر الحماية الريفية في كتالونيا عبر منصة إكس أن الحريق أتى على حوالى 2899 هكتارا من الأراضي غالبيتها غابات.

وتشمل أوامر ملازمة المنزل مبدئيا نحو 18 ألف شخص يقيمون في مناطق مجاورة للحريق الذي اندلع الاثنين، على أوضحت الحماية المدنية على منصة إكس.

وقال عناصر الإطفاء في منشور على منصة "إكس": "الرياح العاتية التي بلغت سرعتها 90 كيلومترا في الساعة عقدت جهود الإخماد، ما اضطرنا إلى توسيع نطاق الإغلاق"، مشيرين أيضا إلى إغلاق بعض الطرق في المنطقة.

وأوضحت مسؤولة الأمن في حكومة إقليم كاتالونيا نوريا بارلون لصحافيين أن فرق الإطفاء نشرت 300 عنصر لمكافحة الحريق والوسائل الجوية نشطت لدعم جهود الإخماد، بالإضافة إلى انضمام جنود من وحدة الطوارئ العسكرية (UME) إلى العمليات.

وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز "متابعته الدقيقة لتطورات الحريق"، مؤكدا تضامنه مع "السكان المتضررين"، وداعيا الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر.

ومساء الاثنين، غطّت التلال الجافة سُحبٌ كثيفة من الدخان باللونين الرمادي الداكن والبرتقالي، مما حجب الرؤية على مسافة واسعة.

وفي منطقة مورسيا، في جنوب شرق إسبانيا وعلى بُعد أكثر من 400 كيلومتر من موقع الحريق، اشتمّ السكان رائحة دخان رجّحت السلطات أن تكون ناجمة عن حريق باولس.

وتشهد إسبانيا منذ أيام موجة حر شديد تسببت في جفاف التربة، ما يزيد من خطر اندلاع حرائق.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية في وقت سابق أنّ البلاد شهدت أكثر أشهر حزيران/يونيو حرّا في تاريخها على الإطلاق، إذ بلغ متوسط درجة الحرارة 23,6 درجة مئوية، أي أعلى بمقدار 0,8 درجة مئوية من المستوى لقياسي السابق المسجل في العام 2017.

وأشارت الوكالة إلى أن وتيرة موجات الحر في إسبانيا قد تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات العشر الماضية.

والعام 2022، أتى أكثر من 500 حريق في البلاد على 300 ألف هكتار من الأراضي، وهو مستوى قياسي في أوروبا، بحسب نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

أما العام 2024، فقد كانت المساحة المحترقة أقل بكثير وبلغت حوالى 42 ألف هكتار.

ومع انطلاق صيف 2025، وصلت مساحة الأراضي المحترقة إلى حوالى 21 ألف هكتار حتى الآن، وفقا لتقارير صادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

وقبل أيام، توقعت وزيرة التحول البيئي الإسبانية سارة أخيسين "صيف صعبا جدا" على صعيد حرائق الغابات.