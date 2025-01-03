كوريا الجنوبية .. حريق ضخم في مبنى تجاري كبير

ذكر مسؤولون بإدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية أنه تم إنقاذ 12 شخصا بعدما نشب حريق ضخم في مبنى تجاري كبير في مدينة سيونغنام الجمعة.

وتم نشر ما يربو على 100 رجل إطفاء و 40 سيارة إطفاء في موقع الحريق، وفقا لإدارة إطفاء محافطة جيونغي.وأظهرت لقطات مصورة دخانا وألسنة لهب تنبعث من الجزء السفلي من المبنى.

وذكر مسؤولون أن نحو 50 شخصا تمكنوا من مغادرة المبنى، فيما أنقذ رجال الإطفاء 40 آخرين. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي شخص ما زال متواجدا حتى الآن داخل المبنى المؤلف من ثمانية طوابق، والذي يضم عدة طوابق سفلية.وأفادت إدارة الإطفاء بأن بعض الأشخاص يتم علاجهم من استنشاق الدخان، فيما لم ترد تقارير عن إصابات خطيرة.

ولم تتسن معرفة سبب الحريق على الفور.