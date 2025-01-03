ألمانيا تسعى لمساعدة سوريا على أن تكون "دولة قادرة على القيام بوظائفها"

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة أنها تسعى لمساعدة سوريا على أن تصبح "دولة قادرة على القيام بوظائفها وتسيطر بالكامل على أراضيها"، وذلك في بيان صدر قبيل زيارتها إلى دمشق.وستنضم بيربوك الجمعة إلى نظيرها الفرنسي جان-نويل بارو في دمشق لعقد محادثات باسم الاتحاد الأوروبي مع أحمد الشرع الذي قائد فصائل معارضة مسلحة أطاحت الرئيس بشار الأسد مطلع ديسمبر.

وقالت بيربوك إنه رغم "الشكوك" حيال هيئة تحرير الشام بقيادة الشرع، "علينا ألا نضيع فرصة دعم الشعب السوري في هذا المنعطف المهم".وأضافت أن الزيارة "رسالة واضحة" لدمشق بشأن إمكان فتح صفحة جديدة في العلاقات بين سوريا وألمانيا وحتى أوروبا بأكملها.وطلبت من الإدارة الجديدة تجنب "الأعمال الانتقامية ضد فئات من المجتمع" وتجنّب تأخير الانتخابات مدة طويلة وأي محاولات لأسلمة الأنظمة القضائية والتعليمية.

وقالت "يجب أن يكون هذا هدفنا المشترك".أعلنت السلطات السورية الجديدة الأربعاء تعديلات على عدد من المواد الدراسية تضمّنت عبارات طلبت إلغاءها وأخرى استبدالها. ومن التعديلات إلغاء قصائد مرتبطة بالنساء والعشق والغزل، ونصّ عن دار الأوبرا وكلمات "إله" في دروس التاريخ القديم. وفي تعديلات على مادة التربية الإسلامية، تمّ استبدال عبارة "أن يبذل الإنسان روحه في الدفاع عن وطنه" بـ"أن يبذل الإنسان روحه في سبيل الله"، وتغيير تفسير جزء من آية "المغضوب عليهم والضالين" في سورة الفاتحة في القرآن الكريم من الذين "ابتعدوا عن طريق الخير" إلى "اليهود والنصارى".