فيضانات تكساس «تدمي» قلوب الأمريكيين وترامب يضطر للدفاع عن إيلون ماسك!

باتت الفيضانات الكارثية التي ضربت ولاية تكساس الأمريكية في الرابع من يوليو الحالي والتي تخطى عدد ضحاياه 100 قتيل، قضية رأي عام ادمت قلوب الشعب الأمريكي، وتوجهت فيها أصابع الأتهام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مدير إدارة الكفاءة الحكومية سابقاً، بعد خفض إدارته الواسع النطاق لوكالات فدرالية خاصة بالأرصاد الجوية والتحذير من الكوارث مما ترك أنظمة الإنذار المحلية في حالة سيئة ومنها أنظمة ولاية تكساس .

تنصل ترامب

فيما لا تزال عمليات البحث المكثفة عن المفقودين مستمرة وحصيلة الضحايا في تزايد، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي تصريحات سابقة عقب الأحداث مباشرة نشرتها عدد من وكالات الانباء عبر فيها عن رفضه للاتهامات المباشرة والمبطنة الموجهة لإدارته ولإدارة الكفاءة الحكومية بأن خفض إدارته الواسع النطاق لوكالات فدرالية خاصة بالأرصاد الجوية والتحذير من الكوارث ترك أنظمة الإنذار المحلية في حالة سيئة.

كارثة تحدث كل 100 عام

وبدلاً من ذلك، وصف ترامب الفيضانات المفاجئة بأنها "كارثة تحدث كل 100 عام" و"لم يتوقعها أحد".ووقّع إعلاناً لكارثة كبرى في مقاطعة كير، مُفعّلا بذلك الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في تكساس. ورجح ترامب أن يزور المنطقة يوم الجمعة المقبل.

وصرح للصحفيين قبل صعوده إلى طائرة الرئاسة عائداً إلى واشنطن بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في ناديه للغولف في بيدمينستر، نيوجيرسي: "كنت سأفعل ذلك اليوم، لكننا سنكون عائقا أمامهم".

الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان لا يزال يخطط للإلغاء التدريجي للوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، قال إن ذلك أمر "يمكننا التحدث عنه لاحقا، لكننا مشغولون بالعمل حاليا". وكان قد صرح سابقا بأنه يريد إصلاح الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، إن لم يكن إلغاؤها تماما، وانتقد أداءها بشدة.

ورداً على سؤال آخر عما إذا كان يخطط لإعادة توظيف أي من خبراء الأرصاد الجوية الفدراليين الذين فُصلوا هذا العام في إطار تخفيضات واسعة النطاق في الإنفاق الحكومي، قال ترامب "أعتقد لا. لقد حدث هذا الأمر في ثوانٍ. لم يتوقعه أحد. لم يره أحد. كان هناك أشخاص موهوبون للغاية، لكنهم لم يروا ما حدث".

غضب شعبي

لكن تصريحات الرئيس ترامب لم تهدي روع الشارع والإعلام الأمريكي حيث تبارت الصحفت والمنصات الإعلامية في اظهار حجم الكارثة عبر تسليط الضؤ على االضحايا والمفقودات من فتيات مخيم ميستيك، حيث نشرت صحيفة نيويورك بوست تحقيقاً مؤلماً تتصدره صورة جماعية لفتيات مخيم ميستيك، قبل الفيضانات كاشفة عن عدد الضحايا والمفقودات

وعدد الفتيات في الصورة المنشورة 13 فتاة ومستشارتين يرتدين فساتين وتنانير بيضاء نظيفة وأحذية رياضية بيضاء، وهن يبتسمن للكاميرا.

وتم العثور على جثث 10 فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و9 سنوات، إلى جانب المستشارة كلوي تشيلدريس، البالغة من العمر 18 عاماً. ولم يتم العثور على الفتيات الثلاث والمستشارة كاثرين فيروزو، 19 عاما. وهو الأمر الذي اجج الرأي الأمريكي وفي ولاية تكساس

100 ضحية

إجمالاً، تأكدت وفاة أكثر من 100 شخص في الفيضانات المفاجئة التي أرعبت مقاطعة كير خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي عدد القتلى على مستوى الولاية إلى 95.

من بين قتلى مخيم ميستيك، مالك المخيم، ريتشارد "ديك" إيستلاند الذي حاول إنقاذ المخيمين في نُزُل بابل، كما صرّح ابنه لصحيفة واشنطن بوست، لكن مياه النهر وجدولًا آخر تدفقت من كلا الجانبين، مما حال دون فرار أحد.

وتوفيت مستشارة المخيم تشايلدريس أيضًا أثناء محاولتها اليائسة إنقاذ الفتيات اللواتي كنّ في رعايتها.

وقد التزمت تشايلدريس "بإخلاصٍ وتضحيةٍ تجاه الآخرين"، كما كتب جوناثان إيدز، مدير مدرسة كينكيد في هيوستن، التي تخرجت منها كلوي مؤخراً، في بيان.

تطورات مؤلمة

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نقلاً وترجمة من الإنجليزية إلى العربية عن وكالة أسوشيتد برس (أ ب) فإن السلطات المشرفة على عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات قالت اليوم الثلاثاء إنها ستؤجل الرد على الأسئلة المتعلقة بالتحذيرات الجوية، ولماذا لم تقم بعض المخيمات الصيفية بالإخلاء قبل وقوع الفيضانات التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص.

مخيم "ميستيك"

وجاءت تصريحات المسؤولين بعد ساعات فقط من إعلان القائمين على مخيم "ميستيك"، وهو مخيم صيفي مسيحي قديم للفتيات في منطقة تكساس هيل كانتري، أنهم فقدوا 27 من المشاركات والمشرفات بسبب مياه الفيضانات. وقالت سلطات مقاطعة كير، يوم الإثنين، إن 10 فتيات من المخيم ومشرفة واحدة ما زلن في عداد المفقودين.

وأضاف المسؤولون أن فرق البحث عثرت على جثث 84 شخصا، بينهم 28 طفلا، في المقاطعة التي تضم مخيم ميستيك وعددا من مخيمات الصيف الأخرى.

ومع توقع هطول المزيد من الأمطار، لا تزال مناطق وسط تكساس مهددة بفيضانات إضافية، وأكدت السلطات أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.