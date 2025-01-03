زيلينسكي: عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب قد يساعد في إنهاء حرب أوكرانيا

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ عدم القدرة على التنبّؤ بتصرفات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يساعد على إنهاء الحرب مع روسيا، والتي تقترب من إتمام عامها الثالث.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني إن ترامب "قوي للغاية ولا قدرة على التنبؤ بتصرفاته، وأرغب فعلا في أن أرى عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس ترامب ينطبق على روسيا. أنا على قناعة بأنه يريد فعلا أن ينهي الحرب".

وترامب الذي سيعود الى البيت الأبيض رسميا في 20 يناير، كان قد أكد قدرته على وقف الحرب خلال 24 ساعة، من دون أن يقدم خطة واضحة لذلك.