رومانيا.. مرشح اليمين يتحدى قرار إلغاء الانتخابات

قرر المرشح اليميني المتطرف في انتخابات الرئاسة الرومانية، كلين جورجيسكو، اتخاذ إجراءات قانونية ضد إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات التي فاز بها. ونقلت وسائل الإعلام الرومانية عن محاميته ماريا فاسي قولها، أمس، إن جورجيسكو تقدم بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بهذا الشأن.

وحقق جورجيسكو (62 عاماً)، والذي لم يكن معروفاً إلى حد كبير قبل أن تكتسب آراؤه الموالية لروسيا زخماً على وسائل التواصل الاجتماعي، فوزاً مفاجئاً في الانتخابات الرئاسية في 24 نوفمبر الماضي.

ثم أعلنت المحكمة الدستورية الرومانية بطلان النتيجة وأمرت بإعادة الانتخابات، مشيرة إلى مخالفات واسعة النطاق خلال العملية الانتخابية بأكملها.

وتردد أن جورجيسكو يطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإصدار أمر للدولة الرومانية بأن تعدل عن قرارها بإلغاء الجولة الأولى من التصويت وتنظيم جولة ثانية. ومع ذلك، بعد قرار المحكمة الدستورية، يتعين إعادة عملية الانتخابات الرئاسية بالكامل، ومن بين ذلك فحص وضع المرشحين.

وكانت محكمة استئناف رومانية، رفضت الثلاثاء، الطعن الذي قدمه جورجيسكو على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 نوفمبر. وألغت المحكمة الدستورية الانتخابات وسط مخاوف بشأن حملة قيل إنها ساعدت جورجيسكو على الانطلاق من الغموض للفوز في الجولة الأولى.