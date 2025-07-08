روبيو في ماليزيا هذا الأسبوع في أول زيارة آسيوية له منذ توليه منصبه

يتوجّه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الثلاثاء إلى ماليزيا، أول وجهة آسيوية له منذ توليه المنصب، لحضور اجتماع لدول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في حين تهدد واشنطن بزيادة التعرفات على شركائها التجاريين وبينهم كوالالمبور.

وترمي الزيارة المقررة لروبيو إلى ماليزيا يومي الخميس والجمعة لتمكين الوزير الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي، من إنعاش التواصل مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت تنشغل فيه الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة في يناير بالحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في بيان إن روبيو سيركز في أول زيارة آسيوية له بصفته وزيرا للخارجية "على إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعزيز وضعية منطقة المحيطين الهندي والهادئ بصفتها حرة ومفتوحة وآمنة"، في عبارة عادة ما تستخدمها الدبلوماسية الأميركية للدلالة على التصدي للنفوذ الصيني.

وخلال المحادثات، سيتم التطرق كما هي الحال في كل زيارة يجريها مسؤول أمريكي إلى آسيا، إلى الصين، وسط مخاوف بشأن ممارسات بكين في بحري الصين الجنوبي والشرقي والتي تعتبرها واشنطن "استفزازية"، بالاضافة إلى تنامي نفوذها العالمي.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية لصحافيين مشترطاً عدم كشف هويته إن إعطاء الأولوية لهذه المنطقة "يصبّ في مصلحة" الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن ذلك "يعزز ازدهار الولايات المتحدة وأمنها".

وتأتي الزيارة في وقت تترقب فيه دول عدة ما ستكون عليه نسبة الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي الإثنين إنه سيفرض تعرفات نسبتها 25 بالمئة على واردات بلاده من اليابان وكوريا الجنوبية، وعلى نحو عشر دول أخرى، بينها ماليزيا (25 بالمئة) ولاوس (40 بالمئة)، لحضّها على إبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.

وماليزيا ولاوس منضويتان في آسيان.

وستطبّق التعرفات اعتباراً من الأول من أغسطس.

وأبرمت فيتنام، العضو في "آسيان"، اتفاقا مع الولايات المتحدة يجنّبها رسوما جمركية إضافية من شأنها الإضرار باقتصادها.

وكان قادة دول جنوب شرق آسيا قد عبّروا خلال قمة في نهاية مايو عن قلقهم البالغ بشأن النهج الحمائي لترامب.

وقال المسؤول الأمريكي الرفيع إنه يتوقّع أن تثار هذه القضية، وإنه يتعين على وزير الخارجية أن يؤكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى "إعادة التوازن" لميزانها التجاري.

في كوالالمبور، سيشارك روبيو في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا)، وفي اجتماع مع قادة آسيان ودول شرق آسيا، كما سيلتقي مسؤولين ماليزيين وربما رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

وسيتزامن وجود وزير الخارجية الأميركي في ماليزيا مع زيارة نظيريه الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي، إلا أن أي لقاء ثنائي لم يعلن عنه.

وفي الأسبوع الماضي التقى روبيو نظراءه الأسترالي والهندي والياباني في إطار ضمان استقرار إمدادات المعادن النادرة.

وتثير هيمنة الصين على هذه الموارد التي تُعدّ أساسية في صناعة التكنولوجيات الجديدة، مخاوف متزايدة.

وكان روبيو التقى نظراءه في أول اجتماع عقده مع مسؤولين أجانب غداة تنصيب ترامب في يناير.