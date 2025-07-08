نتانياهو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم الإثنين، أنه رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، مشيداً بجهوده في تعزيز مساعي السلام في عدة مناطق.

وجاء إعلان نتانياهو في بداية مأدبة عشاء مشتركة في البيت الأبيض، حيث سلّم ترامب نسخة من الرسالة التي بعث بها إلى لجنة نوبل.

وقال نتانياهو أمام الكاميرات: "إنها ترشيحك لجائزة نوبل للسلام، وهي مستحقة تماماً، ويجب أن تنالها". ووصف ترامب بأنه زعيم "يصنع السلام في هذه اللحظة، من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى".



ورد ترامب قائلا: "شكراً جزيلاً. أن يأتي هذا منك تحديداً يعني لي الكثير".

وفي حديثه للصحفيين في بداية لقائهما، قال نتانياهو إن إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة لإيجاد دول تمنح الفلسطينيين مستقبلا أفضل.

وخلال السنوات الماضية تلقّى ترامب من مؤيّدين ومشرّعين موالين له العديد من الترشيحات لنيل نوبل السلام، الجائزة المرموقة التي لم يُخفِ يوما انزعاجه من عدم فوزه بها.

وكثيرا ما اشتكى الرئيس الجمهوري من تجاهل لجنة نوبل النروجية للجهود التي بذلها في حلّ النزاعات بين الهند وباكستان، وكذلك أيضا بين صربيا وكوسوفو.

كما يدّعي ترامب الفضل في "حفظ السلام" بين مصر وإثيوبيا، وكذلك أيضا في رعاية الاتفاقيات الإبراهيمية.

وخاض ترامب حملته الانتخابية كـ"صانع سلام" يستخدم مهاراته التفاوضية لإنهاء الحروب ولا سيما في أوكرانيا وقطاع غزة، لكنّ هذين النزاعين لا يزالان مستعرين رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على عودته إلى البيت الأبيض.