أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم نيو أورليانز

أثار هجوم نيو أورليانز فجر الأربعاء الذي استهدف محتفلين برأس السنة وأسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، إدانات دولية.

فيما يأتي أبرزها.

فرنسا

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعاطفه "مع الشعب الأمريكي الذي نشاطره الألم"، مؤكدا عبر منصة اكس أن المدينة التي "ضربها الإرهاب غالية على قلوب الفرنسيين".

وأسس مستعمرون فرنسيون نيو أورليانز وقد وقع الهجوم في الحي الفرنسي الشهير في المدينة.

كذلك، قدّم كريستيان إستروسي، رئيس بلدية مدينة نيس الجنوبية التي تعرضت لهجوم دهس عام 2016 أدى إلى مقتل 86 شخصا، تعازيه.

وقال على إكس إن "المأساة التي وقعت في نيو أورليانز، المدينة الشقيقة لنيس، تذكرنا بشكل مؤلم بالمأساة التي شهدناها... أفكارنا مع العائلات والأرواح التي راحت ضحية عملية الدهس في احتفالات منتصف العام الجديد".

المملكة المتحدة

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على إكس إن "الهجوم العنيف الصادم في نيو أورليانز مروع".

وأضاف "أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم وأجهزة الطوارئ وشعب الولايات المتحدة في هذا الوقت المأساوي".

أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إكس إنه "روّع بالهجوم الذي وقع في نيو أورليانز بالولايات المتحدة الذي أودى بحياة أبرياء وأدى إلى إصابة العديد من الأشخاص".

وأضاف "نحن على ثقة في أن المسؤولين عن هذا العمل الفظيع سيحاسبون. إن العنف والإرهاب وأي تهديدات لحياة الناس ليس لها مكان في عالمنا ويجب عدم التسامح معها. نقدم تعازينا الصادقة لأسر الضحايا... أوكرانيا تقف بجانب الشعب الأمريكي وتدين العنف".

الاتحاد الأوروبي

اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس على منصة إكس أن "لا عذر لعنف مماثل"، مبدية "حزنها الكبير".

وأضافت "نحن نتضامن بشكل كامل مع الضحايا وعائلاتهم خلال هذه اللحظة المأساوية".

الأمم المتحدة

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم "بشدة" و"قدم تعازيه لأسر الذين فقدوا أرواحهم"، "كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى" بحسب بيان صادر عن الناطق باسمه.

ألمانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس على إكس "إنها أخبار فظيعة من نيو أورليانز".

وأضاف "أشخاص يحتفلون تؤخذ حياتهم أو يصابون بسبب كراهية لا معنى لها. نحن نحزن مع عائلات الضحايا وأصدقائهم ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

إسرائيل

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي [دعون ساعر على إكس "أشعر بحزن كبير إزاء الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز".

وأضاف "أقدم خالص التعازي لأسر الضحايا. أتمنى الشفاء العاجل للمواطنين الإسرائيليين المصابين وجميع الجرحى... لا مكان للإرهاب في عالمنا".

السعودية

دانت وزارة الخارجية السعودية الأربعاء الهجوم وأكدت في بيان "نبذها التام لكافة أشكال العنف"، معبرة عن "تضامنها وصادق تعازيها لأسر المتوفين وللولايات المتحدة حكومة وشعبا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

تركيا

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نحن نشعر بحزن عميق جراء الهجوم التي وقع في نيو أورليانز في الوليات المتحدة".

وأضافت "نتقدم بتعازينا لأسر وأصدقاء الذين فقدوا أرواحهم... نأمل بأن يتم الكشف عن دوافع الهجوم في أقرب وقت ممكن وأن تتم محاسبة المسؤولين عنه".