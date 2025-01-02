ما الذي سيتغير في الولايات المتحدة في عام 2025؟

بدأ العام الجديد 2025 مع تغييرات تشريعية واجتماعية بارزة في الولايات المتحدة، تشمل تعزيز حقوق العمال، حماية الأطفال والمؤثرين الرقميين، ومراقبة استخدامات الذكاء الاصطناعي.

في خطوة رائدة، أصبحت ولاية نيويورك أول ولاية أمريكية توفر إجازة مدفوعة الأجر للعاملين للرعاية الصحية المرتبطة بالحمل.

اعتبارًا من 1 يناير، سيحصل الموظفون على 20 ساعة إضافية من الإجازة المرضية المخصصة لمواعيد طبية مرتبطة بالحمل، تأتي هذه المبادرة لتعزيز رفاهية العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، كما صرحت الحاكمة كاثي هوشول: "يجب ألا يقلق سكان نيويورك بشأن معيشتهم أثناء رعاية طفل حديث الولادة أو أحد أفراد الأسرة المريض. هذه الخطوة تضع المال في جيوب العمال وتدعم الاقتصاد بشكل مستدام".

فيما وضعت ولاية كاليفورنيا قوانين جديدة للحد من إساءة استخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث باتت صور الفنانين والممثلين محمية من التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي في الإنتاجات الصوتية والمرئية.

كما اهتمت الولاية بحماية الأطفال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ألزمت الآباء بتخصيص 15% من أرباح الأطفال في حسابات خاصة، لا يمكن الوصول إليها إلا عند بلوغهم.

وأكد الحاكم جافين نيوسوم أن هذا القانون يعزز الحماية من "الإساءة المالية".

في فلوريدا، أصبح إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي محظورًا للأطفال دون سن 14 عامًا.

ورغم أن القانون دخل حيز التنفيذ في يناير، إلا أنه سيبدأ التنفيذ الفعلي في فبراير، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي.

مع بداية العام الجديد، شهدت 21 ولاية و48 مدينة ومقاطعة رفعًا في الحد الأدنى للأجور. ويتوقع أنه بحلول 2027 سيعيش نصف العمال في الولايات المتحدة في ولايات يبلغ فيها الحد الأدنى للأجور 15 دولارًا في الساعة، وفقًا لتقرير نشره موقع أكسيوس.

2025 يبدو عامًا محوريًا، حيث تؤسس الولايات المتحدة لتغييرات نوعية في سياسات العمل، حماية حقوق الأطفال، ومراقبة التكنولوجيا، مما يعكس رؤية مستقبلية أكثر شمولية وعدالة.