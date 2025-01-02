ماذا نعرف عن منفذ هجوم نيو أورليانز الأمريكية؟

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) الأربعاء بأن منفذ هجوم نيو أورليانز الأمريكية، الذي خلف ما لا يقل عن 15 قتيلاً بأحد الشوارع السياحية في الحي الفرنسي، مواطن أمريكي يدعى شمس الدين جبار، ويبلغ من العمر 42 عاما، وهو عنصر سابق في الجيش الأمريكي. فيما يعتقد المكتب الأمريكي بأن "المشتبه به لم يتحرك بشكل منفرد".

وقال المكتب إنه تم العثور على راية تنظيم "داعش" في الشاحنة المستخدمة في عملية الدهس بأحد الشوارع السياحية في الحي الفرنسي بمدينة نيو أورليانز.

هذا، ويعمل "إف بي آي" على تحديد ارتباطات (المنفذ) المحتملة مع منظمات إرهابية". كما تم العثور أيضا على قنابل يدوية الصنع في شاحنته، بحسب المصدر نفسه.

وقال المكتب الفيدرالي الأمريكي إن أسلحة وعبوات ناسفة محتملة كانت موجودة أيضا في مركبة المشتبه به، وهي شاحنة خفيفة من نوع فورد كانت على الأرجح مستأجرة.

وإلى ذلك، عثر المحقّقون أيضا على قنبلتين يدويتين في أعقاب هذا الهجوم الدامي بشاحنة على حشد من المحتفلين برأس السنة في الحي الفرنسي بالمدينة، وفق ما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وخلال المؤتمر الصحافي، قالت أليثيا دانكن العميلة الخاصة في "إف بي آي": "حتى الآن، تمّ العثور على قنبلتين يدويتين وتمّ تفكيكهما".

هذا، وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المحققين الأمريكيين يعتقدون بأن المشتبه بتنفيذه الهجوم الدامي لم يتحرك بشكل منفرد على الأرجح.

وقالت إليثيا دانكان من الشرطة الفيدرالية: "لا نعتقد أن جبار مسؤول بمفرده" عن الاعتداء، في إشارة إلى شمس الدين جبار الذي تفيد السلطات بأنه منفذ العملية.

وأوضحت العميلة الخاصة في "إف بي آي" أليثيا دانكن قائلة: "ما أستطيع أن أقوله هو إنّ هذا الشخص كان عنصرا في الجيش، ونعتقد أنّه تمّ تسريحه في شكل نظامي، ولكننا نعمل لمعرفة كلّ المعلومات" في هذا الشأن.