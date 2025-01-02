الشرطة الكورية الجنوبية تدهم مطار موان في إطار تحقيقها بالكارثة الجوية

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية أنّها دهمت صباح اليوم الخميس مطار موان في جنوب البلاد في إطار تحقيقاتها في الكارثة الجوية التي شهدها الأحد حين تحطّمت فيه طائرة ركاب تابعة لشركة "جيجو" ممّا أسفر عن مقتل 179 شخصا.

وقالت الشرطة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّه "فيما يتعلّق بحادث الطائرة الذي وقع في 29 ديسمبر، تجري منذ الساعة التاسعة صباحا من يوم الثاني يناير عملية تفتيش وضبط في ثلاثة مواقع".

وأوضح أنّ المواقع الثلاثة هي مطار موان، ومقرّ شركة جيجو للطيران في سول بالإضافة إلى مكتب لسلطة الطيران الإقليمية في موان.

وكانت السلطات أعلنت الثلاثاء أنّها تتحقّق من مدى قانونية بناء جدار إسمنتي شُيّد في نهاية مدرج مطار موان واصطدمت به الطائرة أثناء هبوطها ما تسبّب بأسوأ كارثة جوية في تاريخ البلاد.

وصباح الأحد، كانت طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة "جيجو" للنقل الجوي المنخفض الكلفة تنقل من بانكوك إلى موان 181 شخصا، هم 175 راكبا وطاقم من ستة أفراد، حين أطلقت نداء استغاثة قبل أن تهبط من دون عجلات على مدرج المطار، ثم تنزلق على المدرج بطوله وتصطدم في نهايته بجدار اسمنتي وتستحيل كرة لهب.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في الرحلة 2216 باستثناء اثنين من أفراد الطاقم تمّ انقاذهما.