أمريكا.. 10 قتلى و30 جريحاً في حادث صدم سيارة حشداً في نيو أورليانز

أعلنت سلطات مدينة نيو أورليانز الأمريكية أن عشرة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 30 آخرون عندما دهست شاحنة حشدا كبيرا في شارع بوربون في الحي الفرنسي اليوم الأربعاء.

ونقلت قناة سي.بي.إس نيوز في وقت سابق عن شهود قولهم إن شاحنة صدمت حشدا بسرعة عالية، ثم ترجل السائق وبدأ في إطلاق النار، وردت الشرطة بإطلاق النار.

وقال جيف لاندري حاكم ولاية لويزيانا على منصة إكس "وقع عمل مروع من أعمال العنف في شارع بوربون في وقت سابق من صباح اليوم"، ودعا السكان إلى الابتعاد عن منطقة الهجوم.

وذكرت إدارة الاستعداد للطوارئ في مدينة نيو أورليانز أن المصابين نُقلوا إلى خمسة مستشفيات مختلفة على الأقل.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الحادث وقع عند تقاطع شارعي كانال وبوربون خلال احتفالات رأس السنة.

وقال زوجان لسي.بي.إس نيوز إنهما سمعا صوت اصطدام قادم من آخر الشارع ثم شاهدا شاحنة بيضاء تصطدم بحاجز "بسرعة عالية".

وشهدت نيو أورليانز حوادث إطلاق نار وصدم مركبات لحشود في احتفالات سابقة.

ففي نوفمبر 2024، ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين قُتلا وأصيب 10 آخرون في حادثي إطلاق نار منفصلين خلال احتفال بالمدينة حضره الآلاف.

وفي فبراير 2017، صدمت شاحنة صغيرة يقودها رجل، قالت الشرطة إنه كان ثملا للغاية على ما يبدو، حشدا من المتفرجين الذين كانوا يشاهدون العرض الرئيسي لمهرجان في نيو أورليانز مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.