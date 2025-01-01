إيطاليا.. فقدان 20 راكباً بعد غرق قارب قبالة سواحل لامبيدوزا

أعربت السلطات الإيطالية، عن مخاوفها من أن يكون عدة أشخاص قد لقوا حتفهم بعد غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الواقعة في البحر المتوسط.

ووفقا لتقارير، فإن حوالي 20 راكبا في عداد المفقودين، وتُعد فرص العثور على ناجين إضافيين ضئيلة بعد مرور عدة ساعات على الحادث. وتم إنقاذ سبعة أشخاص فقط.

وتشير التقارير الأولية إلى أن القارب أبحر من ليبيا في محاولة لنقل مهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وينحدر الناجون السبعة من مصر وسوريا والسودان.

وأكدت السلطات أن عمليات البحث ستستمر على الرغم من تضاؤل الآمال في العثور على ناجين جدد. وتُعد جزيرة لامبيدوزا واحدة من أبرز نقاط العبور للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا منذ سنوات.

ورغم المخاطر الكبيرة، يستمر الناس في محاولة الوصول إلى إيطاليا عبر القوارب، مما يؤدي غالبا إلى مآسٍ تتسبب في وفيات وفقدان أشخاص.

ووفقا لوزارة الداخلية في روما، تم تسجيل حوالي 66 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا بالقوارب هذا العام، مقارنة بـ 158 ألف مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.