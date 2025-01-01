فريق مشترك من كوريا الجنوبية وأمريكا يحقق في كارثة الطائرة المنكوبة

يبدأ فريق التحقيق المشترك من كوريا الجنوبية وأمريكا، الذي يحقق في كارثة الطائرة المنكوبة التابعة لشركة طيران جيجو ، فحص حالة الطائرة ومحركها اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، خلال إفادة صحفية، في وقت مبكر من صباح اليوم أن محققين أمريكيين إضافيين، انضما إلى الفريق، مما رفع عدد المحققين الأمريكيين إلى عشرة، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ويضم الفريق الأمريكي ممثلين من المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادية وشركة بوينج لتصنيع الطائرات ويتكون من خبراء من مختلف المجالات.

واعتبارا من اليوم الأربعاء، سيجري الفريق المشترك فحصا بصريا للحطام، بما في ذلك العلامات على الطائرة والمحرك واصطدام طائر بها.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت وزارة النقل، كجزء من التحقيق ، أنها تفحص مواد منشآت سلامة الملاحة بما في ذلك أجهزة تحديد المواقع، مثل تلك التي اصطدمت بطائرة الركاب المنكوبة التابعة لشركة جيجو، في المطارات بجميع أنحاء البلاد.