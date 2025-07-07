نزوح سكان جزر يابانية بعد تسجيل 1600 هزة أرضية

غادر عشرات السكان جزرا نائية في جنوب اليابان سجلت فيها حوالي 1600 هزة أرضية في الأسابيع الأخيرة على ما قال رئيس بلدية هذه الجزر.

ولم يسجل وقوع أية أضرار مادية في جزيرة أكوسيكي، أكثر هذه الجزر تأثرا بالهزات، بعد زلزال بقوة 5,1 درجة سجل خلال الليل، على ما قال رئيس البلدية غينيشيرو كوبو المقيم على جزيرة أخرى.

إلا أن الهزات شبه المتواصلة منذ أسبوعين أثارت ضغطا نفسيا كبيرا لدى سكان المنطقة الذين يعاني الكثير منهم من الأرق.

أجبر النشاط الزلزالي المتواصل في جنوب اليابان عشرات السكان على مغادرة جزر نائية ضمن أرخبيل توكارا، بعد تسجيل نحو 1600 هزة أرضية منذ 21 يونيو/حزيران الماضي، بينها زلزال بلغت قوته 5.1 درجات خلال الليلة الماضية.

وأوضح رئيس بلدية الجزر، غينيشيرو كوبو، أنه تم إجلاء 44 من أصل 89 من سكان جزيرة أكوسيكي -وهي الجزيرة الأكثر تأثرا- إلى مدينة كاغوشيما، في حين غادر 15 شخصا جزيرة مجاورة.

ورغم عدم تسجيل أضرار مادية، فإن الهزات شبه المتواصلة تسببت بضغط نفسي شديد بين السكان، خصوصا بسبب الأرق.

وتقع اليابان على تقاطع 4 صفائح تكتونية في "حزام النار" بالمحيط الهادي، وذلك ما يجعلها من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل، إذ تسجل اليابان نحو 1500 هزة سنويا.

ويأتي هذا بعد أشهر من زلزال مدمر بلغت قوته 7.5 درجات ضرب شبه جزيرة نوتو في يناير/كانون الثاني الماضي، وأسفر عن مقتل نحو 470 شخصا.

وتواصل السلطات اليابانية مراقبة الوضع في الجزر، وسط مخاوف من تفاقم النشاط الزلزالي في الفترة المقبلة.

وتقع المنطقة المؤلفة من سبع جزر مأهولة وخمس غير مأهولة على بعد 11 ساعة عن كاغوشيما بالعبارة.