في رسالة إلى بوتين .. الرئيس الصيني يتعهد بتشجيع "السلام العالمي"

تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بتشجيع "السلام العالمي" في رسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العام الجديد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية أن شي قال إنه "مهما تغير الوضع الدولي، ستظل الصين ثابتة في تعميق الإصلاح الشامل أكثر وتشجيع السلام والتنمية العالميين".

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، سعت الصين إلى تقديم نفسها كطرف محايد، على عكس الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

لكنها مع ذلك حافظت على شراكة سياسية واقتصادية وثيقة مع روسيا، ما دفع ببعض دول حلف شمال الأطلسي إلى وصف بكين بأنها "عامل تمكين" للحرب التي لم تندد بها يوما.

أضافت قناة "سي سي تي في" أن شي توجه لبوتين بالقول "في مواجهة تغيّرات سريعة التطور لم نشهدها منذ قرن، إضافة إلى الوضع الدولي المضطرب، مضت الصين وروسيا باستمرار قدما ويدا بيد على طول المسار الصحيح لعدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث".

وتربط بين الزعيمين علاقة شخصية متينة، حيث وصف شي نظيره الروسي بأنه "أفضل صديق" بينما أعرب بوتين عن اعتزازه بـ"شريكه الموثوق".

وأشار شي لبوتين إلى أن عام 2024 يصادف الذكرى ال75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا، بحسب التلفزيون الصيني، "ما يمثل معلما مهما جديدا في العلاقات بين البلدين".