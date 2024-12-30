زيلينسكي ينوّه بدعم كارتر لأوكرانيا في "نضالها من أجل الحرية"

نعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الذي توفي الأحد عن عمر ناهز مئة عام، منوّها ب"دعمه الراسخ" لكييف في "نضالها من أجل الحرية" عبر تصدّيها للغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إنّ كارتر "وقف بثبات معنا في نضالنا المستمر من أجل الحرية (...) نثمّن عاليا التزامه الراسخ بالإيمان المسيحي والقيم الديموقراطية، فضلا عن دعمه الراسخ لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي ".

وأضاف "اليوم، دعونا نتذكّر: السلام مهمّ، ويجب أن يظلّ العالم متّحدا في الوقوف ضدّ أولئك الذين يهدّدون هذه القيم".

وتوفي كارتر، الحائز جائزة نوبل للسلام، عن عمر يناهز 100 عام في منزله بمسقط رأسه في ولاية جورجيا (جنوب شرق)، بحسب ما أعلنت منظمته الخيرية الأحد، في نبأ أثار سيلا من ردود الفعل المنوّهة بالراحل الكبير.