رئيس بنما ينوّه بدور الراحل كارتر في نقل السيادة على القناة لبلاده

نعى الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الذي توفي الأحد، منوّها بالدور الذي قام به الراحل لنقل السيادة على القناة إلى بلاده.وقال الرئيس البنمي في منشور على منصة إكس إنّه يعزّي "عائلة (كارتر) والولايات المتحدة شعبا وحكومة"، مشيرا إلى أنّ ولاية الرئيس الراحل "كانت حاسمة بالنسبة لبنما للتفاوض وإبرام اتفاقيات توريخوس-كارتر عام 1977، والتي تحقّق بموجبها نقل القناة إلى بنما والسيادة الكاملة لبلادنا".

والقناة التي افتتحت عام 1914 أنشأتها الولايات المتحدة وسلّمتها إلى بنما في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 بموجب معاهدة وقّعها عام 1977 كارتر والزعيم القومي البنمي عمر توريخوس.

وتأتي هذه التعزية في وقت يهدّد فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب باستعادة السيطرة على القناة الرابطة بين المحيطين الأطلسي والهادئ إذا لم تخفض بنما رسوم مرور السفن الأميركية.