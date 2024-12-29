الانتخابات في العالم بين العامل الخارجي وهموم الناس

تسود حالة انتخابية في العديد من دول العالم، ويبرز في صراعاتها ومناكفاتها حديث إما عن تدخل خارجي، أو عن ولاء للخارج، وتأثر من حروب وأحداث كبرى، فيما تكاد تغيب الاعتبارات الخاصة بهموم الناس وأوضاعهم المعيشية.

وجه سياسيون ألمان من الحكومة والمعارضة انتقادات للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أمس، بسبب مقال رأي كتبه وأعلن فيه دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا، ووصفوا هذه الخطوة بأنها تأثير خارجي «تطفلي».

ويأتي دعم ماسك لحزب البديل من أجل ألمانيا في وقت يستعد الألمان للتصويت في الانتخابات التي ستجرى في 23 فبراير بعد انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار أولاف شولتس.

أما في بريطانيا، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «صنداي تايمز»، أنه من المحتمل أن يخسر حزب العمال الحاكم ما يقرب من 200 مقعد في البرلمان، في حال تم إجراء الانتخابات اليوم في ظل صعود حزب إصلاح المملكة المتحدة الشعبوي.

انتخابات كرواتيا

في كرواتيا، صوت الناخبون أمس، لاختيار رئيس للبلاد للسنوات الخمس المقبلة، في ظل أفضلية مرجحة للرئيس المنتهية ولايته زوران ميلانوفيتش، المعروف بتصريحاته الحادة وانتقاداته للحزب الحاكم المحافظ.

وانتخب الاشتراكي الديمقراطي ميلانوفيتش رئيساً للبلاد عام 2020. ويتقدم رئيس الوزراء السابق على سبعة مرشحين آخرين، إذ تمنحه استطلاعات الرأي 37 % من نوايا التصويت في الدورة الأولى. إلا أن ذلك لن يكون كافياً لحسم النتيجة من الدورة الأولى. وبحسب استطلاع رأي نشر الجمعة، سيواجه ميلانوفيتش في الدورة الثانية المقررة في 12 يناير، دراغان بريموراك (20 % من نوايا التصويت) المدعوم من الحزب الحاكم المحافظ، الاتحاد الديمقراطي الكرواتي، بزعامة رئيس الوزراء أندري بلنكوفيتش.

ودان ميلانوفيتش الحرب في أوكرانيا، إلا أنه انتقد في الوقت عينه الدعم العسكري الغربي لكييف. وفي ضوء ذلك، اتهمه رئيس الوزراء بأنه «مؤيد لروسيا» ويقوم بـ«تدمير» صدقية كرواتيا في الاتحاد الأوروبي و«الناتو».

وقال المحلل زاركو بوهوفسكي لفرانس برس، إن «الأمر صراع بين رئيس الوزراء والرئيس. كل ما عدا ذلك هامشي».

تنصيب كافيلاشفيلي

في تبليسي، أدّى ميخائيل كافيلاشفيلي المقرّب من السلطة أمس، اليمين الدستورية رئيساً جديداً لجورجيا على وقع تواصل الاحتجاجات المناهضة له، بينما أكدت المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي المؤيدة للاتحاد الأوروبي، أنّها «الرئيسة الشرعية الوحيدة» للبلاد.

وأدّى لاعب كرة القدم السابق المعروف بمواقفه المحافظة والمناهضة للغرب، اليمين أمام البرلمان لخلافة زورابيشفيلي، بعدما انتُخب في 14 ديسمبر، في حين يقدّم معسكره نفسه على أنّه حصن ضد الغرب الذي يرغب في جرّ تبليسي إلى الحرب الأوكرانية. ودعا كافيلاشفيلي إلى احترام «تقاليدنا وقيمنا وهويتنا الوطنية، والطابع المقدّس للعائلة والإيمان».

وتظاهر آلاف الجورجيين خارج مبنى البرلمان احتجاجاً على تأدية كافيلاشفيلي اليمين الدستورية. ورفع بعضهم بطاقات حمراء، في إشارة إلى ماضي الرئيس كلاعب لكرة القدم.

وبعد ذلك، تفرّق المتظاهرون بهدوء، بينما تعهّد عدد منهم التظاهر مجدداً في المساء وبقي بضع عشرات آخرين في المكان.

انتخابات تشاد

في تشاد أدلى الناخبون بأصواتهم أمس، في انتخابات برلمانية قاطعتها المعارضة، ومن المرجح أن تعزز سلطة الرئيس محمد إدريس ديبي وتستكمل انتقال الدولة الأفريقية المنتجة للنفط نحو الحكم الدستوري.

وقاطع حزب المحولون التابع لزعيم المعارضة سوكسيز ماسرا وعدة أحزاب أخرى الانتخابات، وهي الأولى في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن. كما قاطعوا الانتخابات المحلية والإقليمية. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بحلول 15 يناير 2025، والنتائج النهائية بحلول 31 منه.

وأوقفت تشاد، الحليف الرئيسي للغرب الشهر الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا وهددت بالانسحاب من قوة أمنية إقليمية متعددة الجنسيات.