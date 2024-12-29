أميركا.. إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات الجوية

أدت أعاصير في جنوب شرق الولايات المتحدة، وتراكم الجليد وهبوب الرياح على الساحل الغربي، إلى تأخير أو إلغاء آلاف الرحلات الجوية في موسم العطلات في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد موقع تتبع الرحلات "فلايت أوير"، بتأخير أكثر من 700 رحلة جوية في الولايات المتحدة، السبت، وإلغاء أكثر من 200 رحلة أخرى وغف موقع قناة الحرة.

وقال الموقع إنه تم تأخير حوالي ثلث الرحلات الجوية في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، وتأخر ما يقرب من نصف الرحلات الجوية القادمة من مطار دالاس/فورت وورث الدولي، ومطار جورج بوش الدولي في هيوستن.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ووكالات إنفاذ القانون المحلية، أن ما لا يقل عن 10 أعاصير ضربت ولايات تكساس ولويزيانا ومسيسيبي في جنوب شرق الولايات المتحدة، السبت، مما أدى إلى مقتل شخص بالقرب من هيوستن.

مع حلول ليل الأربعاء، اجتاح الإعصار ميلتون، الذي وصفته السلطات الأميركية بـ"الخطر للغاية"، سواحل فلوريدا، ليعيد إلى سكانها ذكريات مريرة لم يمضِ عليها سوى أسبوعين فقط، حين ضربتهم عاصفة مدمرة أخرى.

وقال خبير الأرصاد الجوية آرون جليسون، من مركز التنبؤ بالعواصف التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، لوكالة رويترز: "من المحتمل أن ترتفع هذه الأرقام".

وكان قد أبلغ عن وفاة واحدة وإصابة 4 آخرين، السبت، في مقاطعة برازوريا بولاية تكساس، على بعد حوالي 72 كيلومترا جنوبي هيوستن، وفقا لمكتب رئيس بلدية مقاطعة برازوريا.

ويقول المسؤولون إن منازل ومدارس كثيرة تضررت بشدة أو دمرت، حيث تُظهر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي أنقاضا متناثرة للمنازل، وأشجارا محطمة وأعمدة كهرباء مبعثرة عبر الشوارع والمروج.