حصيلة فيضانات تكساس تقفز إلى 50 قتيلاً وعشرات المفقودين

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الكارثية بوسط تكساس إلى 50 قتيلا، بينهم 15 طفلا، فيما تتواصل عمليات البحث عن أكثر من 20 فتاة مفقودة من مخيم صيفي جرفته السيول.

وبحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤولين محليين، فإن مقاطعة "كير" كانت الأكثر تضررا بتسجيلها 43 قتيلا.

وأعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت توسيع نطاق حالة الكارثة وطلب مساعدات فدرالية، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ الجوية والبرية تمشيط نهر "غوادلوبي" الذي ارتفع منسوبه بشكل غير مسبوق، بحثا عن ناجين وجثث الضحايا بعد هطول كميات أمطار هائلة في ساعات قليلة.

وحذرت هيئة الأرصاد الأمريكية من فيضانات أخرى مع توقعها هطول المزيد من الأمطار.