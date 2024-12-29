أصبحت ميلانو أول مدينة إيطالية كبرى تفرض حظرا شبه كامل على التدخين في الأماكن العامة وتستعد لفرض غرامات باهظة على المخالفين بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، في مطلع العام.

واعتبارا من الأول من يناير، لا يمكن للأشخاص أن يدخنوا في الأماكن العامة، إلا إذا كانوا على بعد 10 أمتار على الأقل من أشخاص آخرين، وإلا ربما يواجهون غرامات تصل إلى 240 يورو(250 دولارا).

وكانت ثاني أكبر مدينة في إيطاليا، حظرت التدخين في الملاعب والمقابر ومحطات الحافلات والحدائق والمنشآت الرياضية في عام 2021 .

ولا ينطبق الحظر الجديد إلا على منتجات التبغ التقليدية مثل السجائر أو السيجار أو السيجار الصغير، حيث يمكن للأشخاص أن يدخنوا السجائر الالكترونية في الهواء الطلق.

تأتي هذه الخطوة تنفيذا لقانون أقره مجلس المدينة، قبل عدة سنوات، في محاولة لتحسين جودة الهواء، كما تأتي في الوقت الذي تدرس فيه مدن أوروبية أخرى حظر التدخين في الهواء الطلق.

د ب أ