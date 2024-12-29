انتخابات في كرواتيا والرئيس المنتهية ولايته يتقدم الاستطلاعات

يتوجه الناخبون في كرواتيا الأحد الى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد للسنوات الخمس المقبلة، في ظل أفضلية مرجحة للرئيس المنتهية ولايته زوران ميلانوفيتش، المعروف بتصريحاته الحادة وانتقاداته للحكومة.

وانتخب الاشتراكي الديموقراطي ميلانوفيتش رئيسا للبلاد في العام 2020. ويتقدم رئيس الوزراء السابق على سبعة مرشحين آخرين، إذ تمنحه استطلاعات الرأي نسبة 37 بالمئة من نوايا التصويت في الدورة الأولى.الا أن ذلك لن يكون كافيا لحسم النتيجة من الدورة الأولى. وبحسب استطلاع رأي نشر الجمعة، سيواجه ميلانوفيتش في الدورة الثانية المقررة في 12 يناير، دراغان بريموراك (20% من نوايا التصويت) المدعوم من الحزب الحاكم المحافظ، الاتحاد الديموقراطي الكرواتي، بزعامة رئيس الوزراء أندري بلنكوفيتش.وتجرى الانتخابات في ظل ارتفاع التضخم وتفشي الفساد ونقص اليد العاملة في بلد يبلغ عدد سكانه 3,8 ملايين نسمة.

ويمسك الاتحاد الديموقراطي الكرواتي بالسلطة منذ استقلال البلاد عام 1991.

ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وممثل كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على الساحة الدولية.

وعلى رغم صلاحياته المحدود، ينظر الكرواتيون الى رئيس بلادهم على أنه رمز للاستقرار وضامن للتوازن بين السلطات.