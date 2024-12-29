الرئيس التنفيذي لجيجو إير يعتذر بعد حادث الطائرة المنكوبة

اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة جيجو إير الكورية الجنوبية لعائلات قتلى ومصابي حادث تحطم طائرة اليوم الأحد والذي أسفر عن مقتل 120 شخصا على الأقل.

وقال الرئيس التنفيذي كيم إي-باي في تعليق مقتضب للإعلام إن دعم عائلات القتلى والمصابين يمثل أولوية قصوى في الوقت الحالي.

وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن النيران اندلعت في طائرة كان على متنها 181 شخصا بعد أن انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني في مطار موأن الدولي بجنوب غرب سول اليوم الأحد، ما أسفر على المرجح عن مقتل معظم من كانوا على متنها باستثناء شخصين تم إنقاهما، مؤكدة مقتل 120 شخصًا في الحادث حتى الآن.

ووقع الحادث عندما انحرفت طائرة جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موأن الدولي في بلدة موأن، على بعد حوالي 288 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وقالت سلطات الإطفاء إنه باستثناء الشخصين، يفترض أن جميع الركاب لقوا حتفهم، وأضافت أنها تحولت إلى عمليات البحث لانتشال الجثث.

وأكد مسؤول في السلطات أنه بعد اصطدام الطائرة بالجدار، وقُذف الركاب من الطائرة، وتعد فرص النجاة ضئيلة للغاية.