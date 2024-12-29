ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة الكورية المنكوبة إلى 120 قتيلاً

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن النيران اندلعت في طائرة كان على متنها 181 شخصا بعد أن انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني في مطار موأن الدولي بجنوب غرب سول اليوم الأحد، ما أسفر على المرجح عن مقتل معظم من كانوا على متنها باستثناء شخصين تم إنقاهما، مؤكدة مقتل 120 شخصًا في الحادث حتى الآن، وفقا لوكالة يونهاب الكورية.

ووقع الحادث عندما انحرفت طائرة جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موأن الدولي في بلدة موأن، على بعد حوالي 288 كيلومترًا جنوب غرب سيئول.

وقالت سلطات الإطفاء إنه باستثناء الشخصين، يفترض أن جميع الركاب لقوا حتفهم، وأضافت أنها تحولت إلى عمليات البحث لانتشال الجثث.

وأكد مسؤول في السلطات أنه بعد اصطدام الطائرة بالجدار، وقُذف الركاب من الطائرة، وتعد فرص النجاة ضئيلة للغاية

وقال إن جسم الطائرة مدمر بشكل شبه كامل، ومن الصعب التعرف على هويات المتوفين، قائلا إن عمليات انتشال الجثث جارية، وهو ما يستغرق بعض الوقت.

وتم إنقاذ امرأتين من أفراد الطاقم بعد وقت قصير من الحادث، وهما تتلقيان العلاج في مستشفى في مدينة موكبو.

كان على متن الطائرة التي كانت في طريقها من بانكوك 181 شخصا، بينهم ستة من أفراد الطاقم. وكان معظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين من التايلانديين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها محطات تلفزيونية محلية أن الطائرة كانت تحاول الهبوط دون الاستعانة بالعجلات، لتنحرف عن المدرج وتصطدم بجدار خرساني قبل أن تنفجر وتشتغل فيها النيران. وقد دُمرت الطائرة بشكل كامل تقريبا بسبب الانفجار.

ويشتبه المسؤولون في أن عطلًا في عجلات الهبوط، ربما بسبب الاصطدام بطيور، هو السبب وراء الحادث. وبدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق.

وأمر الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المسؤولين ببذل كل الجهود اللازمة لعمليات الإنقاذ. وقال مسؤولون إنه في طريقه إلى موقع الحادث.

وقال المكتب الرئاسي إنه سيعقد اجتماعًا طارئًا لكبار المسؤولين لمناقشة الاستجابة الحكومية على حادث تحطم الطائرة. وسيرأس الاجتماع رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي جونغ جين-سوك.

كما أمر القائم بأعمال مفوض عام وكالة الشرطة الوطنية لي هو-يونغ المسؤولين بتعبئة جميع الموارد المتاحة والعمل مع رجال الإطفاء والوكالات الأخرى ذات الصلة للمساعدة في جهود الإنقاذ.